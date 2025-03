Siracusa, tentato omicidio di un 42enne: convalidato l’arresto

Si tratta di Sebastiano Miniera, 57 anni

SIRACUSA – Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ha convalidato l’arresto di Sebastiano Miniera, 57 anni, siracusano, accusato del tentativo di omicidio di un 42enne, avvenuto giovedì scorso in via Luigi Cassia.

Nel corso dell’interrogatorio il 57enne, che lavora nell’ospedale Umberto I di Siracusa, avrebbe spiegato i motivi del suo gesto riconducibile a forti screzi con i vicini, la famiglia del 42enne.

Al giudice avrebbe raccontato che, nel gennaio scorso, erano stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco contro la sua abitazione.

Giovedì scorso Miniera avrebbe avuto un alterco con la vittima e, dopo essersi procurato un’arma, avrebbe sparato colpendola in varie parti del corpo.

I carabinieri lo hanno fermato con la pistola in pugno. Prima di salire sulla gazzella molte persone si stanno avvicinando all’auto dei militari per tentare di picchiare il fermato.