Giro di droga a Termini Imerese, due arresti e quattro denunce

Spaccio di cocaina, hashish e marijuana

1' DI LETTURA

Controlli antidroga a Termini Imerese. I carabinieri del Reparto Territoriale hanno arrestato due uomini. Il primo, 33 anni, terminato, in macchina e a casa aveva 3,4 chili di hashish, 26 grammi di cocaina, 200 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e 3.550 euro.

Il secondo arrestato, palermitano di 43 anni, è stato trovato in possesso di 200 grammi di hashish e 4 di cocaina.

Non è tutto, perché contestualmente sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Termini Imerese e alla Procura per i minorenni di Palermo due uomini di 24 e 23 e un diciassettenne.

La droga sequestrata è stata inviata al laboratorio di analisi del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito. I due arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere.