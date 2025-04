Schifani: “Termovalorizzatori, sfida ambiziosa e necessaria per la Sicilia”

"Entro il 2026 la posa della prima pietra"

PALERMO – “Siamo davanti ad una sfida ambiziosa ma necessaria”. Con queste parole, il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha commentato l’avvio del progetto per la realizzazione di due termovalorizzatori nell’isola.

Schifani ha sottolineato l’importanza di questi impianti per superare la dipendenza dalle discariche e promuovere la raccolta differenziata. L’obiettivo è garantire un ciclo di rifiuti moderno, efficiente e rispettoso dell’ambiente.

L’impegno della Regione

“Entro la fine del 2026 conto di poter posare la prima pietra”, ha affermato Schifani. “Ma già oggi, con questo bando, la Sicilia segna l’inizio di un cambiamento epocale”.

Il presidente della Regione ha espresso queste dichiarazioni in un messaggio per l’apertura della XVII edizione di ECOMED – Green Expo del Mediterraneo.

Il bando

“Sta per essere pubblicato il bando – ha continuato Schifani – per la progettazione di due termovalorizzatori, uno a Palermo ed uno a Catania. È un passaggio decisivo, un progetto strategico che ho voluto con determinazione fin dall’inizio del mio mandato e che ora prende finalmente corpo grazie al lavoro di Invitalia, la società incaricata delle procedure di gara della mia qualità di commissario per il ciclo integrato dei rifiuti”.

“Un’opera interamente finanziata dalla Regione – conclude Schifani – attraverso il Fondo per lo sviluppo e l’acquisizione con ben 800 milioni di euro. Una cifra che ci permetterà non solo di affrontare in modo strutturale l’emergenza dei fiuti, ma anche di abbattere sensibilmente i costi di conferimento e di conseguenza ridurre i latari per famiglie ed imprese”.

Di una settimana fa il videomessaggio di Schifani sui termovalorizzatori.