Terrana: “Divergenze superate, centrodestra unito”

Parla il segretario regionale dell'Udc

PALERMO – “Con raziocinio, senso di responsabilità e lungimiranza, la coalizione di centrodestra ha stabilito le linee guida in vista delle prossime elezioni regionali in programma in Sicilia”. Lo dice il leader regionale dell’Udc Sicilia, Decio Terrana, dopo il vertice del centrodestra a Palermo.

“Divergenze superate”

“Abbiamo superato qualsiasi divergenza di vedute per amore della nostra terra e trovato un punto di convergenza condiviso incondizionatamente da ogni schieramento della nostra area politica – aggiunge Terrana -. Non esistono veti o preclusioni, il candidato della coalizione alla presidenza della Regione verrà stabilito a Roma al culmine di una riunione tra i vertici nazionali e regionali del centrodestra. Sono particolarmente soddisfatto poiché, una volta di più, il centrodestra ha dimostrato coesione, unità d’intenti e voglia di bandire ogni personalismo nell’interesse della collettività. L’accordo raggiunto ritengo sia virtuoso emblema di democrazia e liberalità”.