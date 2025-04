Terza circoscrizione, Simona Supporta passa al Partito Democratico

Orfini: "Buona notizia per il partito"

PALERMO – “Questa mattina ho aderito al Partito Democratico ed annunciato in consiglio della terza circoscrizione la mia adesione al gruppo consiliare in coerenza con i miei valori, i miei principi e condividendone appieno il programma politico”.

Così Simona Supporta, consigliere della terza circoscrizione e candidata alla carica di Presidente alle scorse elezioni amministrative.

“E’ un onore – continua Supporta – appartenere ad un partito socialdemocratico, progressista e riformista qual è il Pd e sostenere il grande progetto di democrazia libera e forte nella prospettiva di tutela dei diritti umani, dei valori etici e politici, delle donne, dell’integrazione sociale, della dignità del lavoro, della sicurezza e della dignità umana”.

“L’adesione di Simona è una bella notizia per il Pd e per tutta la comunità democratica. La sua esperienza e le sue battaglie arricchiranno il percorso di rilancio del Pd non solo nella realtà in cui opera ma in tutta la città di Palermo. Benvenuta Simona”.

Queste le parole di Matteo Orfini durante un incontro che si è svolto ieri pomeriggio presso la sede del Pd alla presenza di Antonio Rubino, componente della Direzione Nazionale del Partito e di Fabio Teresi consigliere comunale della città di Palermo.