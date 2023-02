Tragedia ad Alì, anziano trovato morto in casa carbonizzato

Rogo causato da un cattivo funzionamento del camino

ALÌ (ME) – Un uomo di 80 anni, Mariano Bonanni, ha perso la vita all’interno della propria abitazione ad Alì, in provincia di Messina, dove è divampato un incendio provocato dal focolare a legna che l’anziano utilizzava per riscaldare l’abitazione.

I soccorsi

I Vigili del Fuoco dopo aver domato il rogo, hanno poi trovato in un angolo il corpo dell’80enne riverso a terra, parzialmente carbonizzato. Indagano i carabinieri che propendono che l’incendio sia stato causato da un cattivo funzionamento del focolare.