COREA DEL SUD – Una gigantesca voragine di circa 20 metri di diametro e altrettanti di profondità si è improvvisamente aperta nel cuore di Seoul, nella zona orientale della città. La voragine inghiotte un motociclista e ne causa la morte. L’incidente è avvenuto all’altezza di un incrocio trafficato, dove l’asfalto ha ceduto senza alcun preavviso, trascinando con sé l’uomo e il suo mezzo.

Il motociclista, un uomo di circa 30 anni, è stato inghiottito dalla buca formatasi nella strada. I soccorritori hanno impiegato ben 17 ore per ritrovare il corpo, purtroppo privo di vita. L’intervento delle squadre di emergenza è stato complesso, a causa delle dimensioni e della profondità della voragine, che ha reso difficili le operazioni di ricerca e recupero.

Le cause del crollo del manto stradale restano ancora sconosciute. Le autorità sudcoreane stanno indagando per comprendere cosa abbia potuto generare una simile frattura nel terreno. Si ipotizzano problemi strutturali nel sottosuolo, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

L’incidente ha scosso l’opinione pubblica e riaperto il dibattito sulla sicurezza delle infrastrutture urbane a Seoul. La città è in rapida espansione ma soggetta, negli ultimi anni, a diversi episodi legati a cedimenti del suolo. Le autorità locali hanno garantito che verranno effettuati controlli approfonditi per evitare il ripetersi di simili tragedie.

