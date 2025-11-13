 Trapani, piazza di spaccio ko: trovato un chilo di cocaina VIDEO
Trapani, piazza di spaccio ko: trovato un chilo di cocaina VIDEO

Blitz dei carabinieri
TRAPANI – Blitz antidroga dei carabinieri, con l’ausilio dell’Unità cinofila della guardia di finanza e dei vigili del fuoco a Trapani, in via del Cipresso. Smantellata una piazza di spaccio, due gli arrestati: uno è finito in carcere, l’altro ai domiciliari. Devono rispondere di detenzione di droga e possesso di arma clandestina e ricettazione.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati un chilo di cocaina, 50 grammi di crack, una pistola con matricola abrasa provvista di silenziatore con sette munizioni calibro 9, oltre a soldi in contanti e ad un bilancino di precisione.

Tutti i locali adibiti a piazza di spaccio sono stati sequestrati. I carabinieri hanno prima cinturato le palazzine interessate dalle indagini e, con l’aiuto dei vigili del fuoco, hanno aperto la grata posta all’esterno della porta blindata. A questo punto, con l’aiuto dei cani antidroga, hanno perquisito l’appartamento e le aree condominiali in comune.

