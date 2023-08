La clip con le immagini salienti del test amichevole

1' DI LETTURA

Si è concluso con il risultato di 0-3 allo Stadio Briamasco il match amichevole tra Trento e Palermo. A segno nel primo tempo Ceccaroni, Vasic e Brunori.

I rosanero riprenderanno la preparazione lunedì 7 agosto a Veronello, in vista del match di Coppa Italia in casa del Cagliari. In alto gli highlights del match che ha chiuso il ritiro estivo precampionato dei siciliani.