La simulazione è andata male

FOGGIA – Truffa del finto incidente: un tentativo fallito tramite la messinscena di un incidente stradale è stato sventato a Foggia grazie alla diffusione di un video virale. L’episodio si è verificato in via della Repubblica, dove un individuo ha tentato di ingannare un automobilista con un falso sinistro.

Truffa finto incidente: la dinamica

Il malintenzionato, che ha atteso il momento giusto per nascondendosi tra i veicoli parcheggiati, ha preso di mira un guidatore mentre usciva in retromarcia dal proprio parcheggio. Nel tentativo di truffa, l’uomo si è precipitato verso l’auto in movimento, lasciandosi cadere a terra e simulando di essere stato investito.

Fortunatamente, diversi testimoni hanno osservato l’intera vicenda e sono intervenuti minacciando di chiamare la polizia. Il truffatore ha cominciato la sua fuga allontanandosi a piedi velocemente e rivelando che non era affatto ferito.



