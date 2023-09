La donna era in vacanza in Sardegna

1' DI LETTURA

GOLFO ARANCI (SASSARI) – Una turista svizzera ha deciso di acquistare al ristorante un’aragosta dal valore di 200 euro per poi liberarla nel mare di Golfo Aranci, in provincia di Sassari. Il gesto è stato immortalato in un video che ha fatto il giro del web.

La turista ha liberato l’aragosta in mare

La turista si trovava in vacanza a Gallura assieme al marito. Giovedì sera la coppia ha deciso di cenare al ristorante “Gente di Mare”, locale di Golfo Aranci rinomato per le specialità di pesce. La donna era seduta al tavolo, quando la sua attenzione è stata catturata da un’aragosta che si muoveva sul fondo dell’acquario.

La donna ha quindi deciso di acquistare l’aragosta per poi liberarla in mare. La richiesta è stata prontamente soddisfatta dai proprietari del ristorante, che non hanno esitato ad accontentare la cliente.