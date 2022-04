Ucraina, a Kherson torna la statua di Lenin insieme alla bandiera sovietica

È giallo su come la statua sia tornata al suo posto

ROMA – La statua di Vladimir Il’ic Lenin torna a svettare sulla piazza di Henichesk. La statua era stata segata in tre pezzi e rimossa, all’epoca della decomunistizzazione dell’Ucraina. Nei giorni scorsi è stata nuovamente assemblata e quindi sistemata dove era un tempo, davanti alla sede del governo regionale di Kherson.

È giallo su come la statua di Lenin sia tornata al suo posto. Le truppe di occupazione arrivate fin qui, a poca distanza dalla Crimea, hanno trovato il tempo per segnare il ritorno al passato, e hanno anche issato sul pennone più alto del palazzo del governo regionale la bandiera della Russia, con quella dell’Unione Sovietica.

Yuri Sobolevsky, funzionario ucraino, ha annunciato l’installazione della statua in un post su Facebook: “Gli orchi nella regione di Kherson continuano i loro esperimenti per tornare indietro nel tempo. Bandiere rosse, monumenti dell’era sovietica. E tutto questo sullo sfondo di una crisi umanitaria che peggiora, una severa repressione del dissenso e manifestazioni pubbliche. Il loro motivo è assolutamente trasparente: si stanno comportando come sciacalli, facendo leva sui sentimenti nostalgici della popolazione”.