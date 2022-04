Ucraina, Biden promette armi e munizioni per Kiev ogni giorno

Zelensky: "I nostri partner hanno iniziato a capire cosa ci serve"

KIEV – Armi e munizioni affluiranno ogni giorno per aiutare gli ucraini a difendersi dall’aggressione russa, ha detto ieri Biden. “I nostri partner hanno iniziato a capire cosa ci serve e quando ne abbiamo bisogno: subito”, ha commentato Zelensky. Mosca testa intanto il nuovo missile balistico intercontinentale Sarmat, che secondo Putin “farà riflettere coloro che minacciano la Russia”.

CLICCA QUI PER SEGUIRE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN UCRAINA

Il Cremlino fa sapere che i colloqui con Kiev continuano in formato video quasi ogni giorno. E in una bozza per nuove trattative, torna a chiedere “l’appartenenza della Crimea alla Russia e l’indipendenza delle Repubbliche di Donetsk e Lugansk”.

L’Ucraina offre una “sessione speciale di negoziati” a Mariupol, che ancora non si arrende. Il premier spagnolo Sanchez e quello danese Frederiksen sono a Kiev per incontrare Zelensky.