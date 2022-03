Un'altra notte di bombardamenti russi. Sotto controllo la perdita di ammoniaca da un industria di Sumy

KIEV – Ennesima notte di bombardamenti russi in Ucraina. Colpite case e un centro commerciale a Kiev, con un bilancio di almeno sei morti (VIDEO). I sei corpi giacevano stamattina in terra davanti al ‘Retroville’, centro commerciale nella zona nordovest della capitale. Il sito è stato colpito da una potentissima esplosione che ha distrutto i veicoli presenti nel parcheggio e lasciato un cratere largo diversi metri. Bombe anche sull’oblast di Sumy, dove è scattata l’allerta per una perdita di ammoniaca dall’impianto chimico di Sumykhimprom. La perdita è “sotto controllo”, ha poi affermato su Twitter il Centro per le comunicazioni strategiche del Ministero della cultura ucraina. Notte segnata dagli allarmi anti-aereo a Leopoli. Le sirene hanno suonato due volte, la prima all’1.30, la seconda all’alba. I residenti sono stati costretti nei rifugi per circa due ore in totale. L’Ucraina ha intanto respinto la richiesta della Russia di consegnare Mariupol, condizione che Mosca aveva imposto per acconsentire a un cessate il fuoco per l’evacuazione dei civili dalla città.

LA DIRETTA

11.38 – Centinaia di persone sono in fila davanti allo stadio nazionale di Varsavia per ottenere il numero Pesel, l’equivalente del codice fiscale in Italia, che consente di ottenere numerosi diritti sul territorio polacco, tra cui l’assistenza sanitaria e l’iscrizione ai registri per l’impiego. Sin dalle prime ore del mattino i rifugiati ucraini, con i modelli compilati, hanno raggiunto l’impianto al di la’ della Vistola. L’ufficio, aperto straordinariamente per chi fugge dalla guerra sabato scorso, ha registrato solo nel weekend quasi tremila prenotazioni. Sono molte infatti le persone che sono dovute tornare allo stadio per non essere riuscite ieri a raggiungere gli sportelli.

11.29 – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky chiede all’Europa di fermare tutti gli scambi commerciali con la Russia.

11.12 – “Sono sicura che moriro’ presto. E’ questione di giorni. In questa citta’ tutti aspettano costantemente la morte. Vorrei solo che non fosse cosi’ spaventosa”. E’ la testimonianza su Facebook di una cittadina di Mariupol, Nadezda Sukhorukova, rilanciata su twitter dalla giornalista ucraina del Kiev Indipendent Anastasiia Lapatina.

10.54 – “Dobbiamo avere sanzioni piu’ forti, servono a ridurre la capacita’ della Russia di continuare la guerra. Questa e’ la posizione della Repubblica Ceca. Noi siamo per un pieno divieto dell’export”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ceco Jan Lipavski’ arrivando al consiglio affari esteri a Bruxelles.

10.40 – Di fronte alla guerra in Ucraina, “siamo naturalmente consapevoli del fatto che la tensione sulle materie prime, il prezzo dell’energia, l’inflazione possano influire e incidere sui tempi di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E’ una riflessione in atto nel governo, e siamo consapevoli che qualunque decisione in merito dovra’ essere negoziata con la Commissione europea”. Lo ha dichiarato la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai.

10.30 – “Sarebbe importante che Kiev si rendesse piu’ disponibile”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass, riferendosi alla possibilita’ di un incontro tra Putin e Zelensky. “Organizzare un incontro tra i presidenti della Russia e dell’Ucraina richiede un accordo sui possibili risultati dei colloqui, ma le parti attualmente non hanno nulla da mettere sul tavolo a questo proposito”, ha affermato Peskov parlando con i giornalisti. “In primo luogo, c’e’ la necessita’ di fare i compiti a casa, cioe’ tenere i colloqui e concordare i loro risultati, prima di parlare di un incontro tra i due presidenti. Finora non ci sono stati progressi significativi”, ha sottolineato. “Non avrebbero nulla da documentare, non ci sono accordi da documentare”, ha aggiunto Peskov.

10.12 – Le accuse secondo cui non ci sono corridoi umanitari in Ucraina e’ una bugia: l’esercito russo sta assicurando il loro funzionamento. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia Interfax. Peskov accusa i nazionalisti ucraini: i nazionalisti non stanno permettendo ai civili di passare attraverso i corridoi umanitari organizzati dai russi. E si rivolge alle organizzazioni internazionali, inclusa l’Ue, perche’ facciano pressione su Kiev perche’ spinga i nazionalisti a permettere il passaggio dei civili ucraini attraverso i corridoi umanitari.

9.45 – Il gruppo di hacker e attivisti di Anonymous ha violato il social network VKontakte, considerato il Facebook della Russia. L’intento e’ stato inviare agli utenti messaggi automatici contenenti informazioni su cio’ che sta accadendo in Ucraina, compreso il numero di morti tra civili e militari, sia dell’esercito di Kiev che di quello di Mosca. “L’esercito russo ha distrutto molte citta’ pacifiche e infrastrutture civili. Decine di migliaia di persone sono rimaste feriti e piu’ di 5.000, di cui 100 bambini, sono morte” si legge in parte del messaggio. L’account ufficiale Anonymous Operations su Twitter ha confermato la notizia, ripresa anche dal sito TechCrunch, pubblicando altri messaggi inviati agli iscritti di VKontakte, che a fine ottobre 2021 contava quasi 409 milioni di utenti secondo le rilevazioni di Statista: “Nessuno dei compiti stabiliti dall’esercito russo e’ stato adempiuto: centinaia di unita’ di equipaggiamento sono state distrutte, decine di migliaia di soldati sono stati feriti, 560 sono stati fatti prigionieri e piu’ di 11 mila sono morti in Ucraina“. Proprio Anonymous aveva lanciato, giorni fa, il sito web 1920.in per consentire a chiunque di mandare sms a numeri di telefono russi con testi personalizzati e pre compilati, come: “Cari russi, i vostri media sono stati censurati. Il Cremlino sta mentendo”, con l’obiettivo di superare la censura messa in atto da Mosca nei confronti dell’informazione internazionale sulla guerra. Stando al portale nazionale Kyiv Independent, Anonymous avrebbe violato anche i profili degli utenti di VKontakte, anticipando che tutti i sostenitori di Putin verranno individuati e “puniti”.

9.28 – Secondo l’esercito dell’Ucraina oltre 15.000 militari russi sono rimasti uccisi dal 24 febbraio. Lo riporta The Kyiv Independent. I militari ucraini hanno anche riferito di aver distrutto 1.535 carri armati, 969 veicoli, 240 pezzi di artiglieria, 45 sistemi di guerra antiaerea, 80 sistemi di lancio di razzi, 97 aerei, 121 elicotteri, 60 serbatoi di carburante, 13 attrezzature speciali, 24 UAV e 3 barche.

9.00 – Un attacco con missili ha colpito un’area di addestramento militare a Rivne, nella parte nord-occidentale dell’Ucraina, a circa 300 km a ovest di Kiev. Lo riportano i media internazionali, citando un video in cui il governatore dell’oblast di Rivne, Vitaliy Koval, spiega che le forze russe hanno colpito una zona di addestramento militare con due missili. Non ci sono ancora informazioni su possibili vittime o danni.

8.50 – Oggi riprenderanno online i negoziati tra Russia e Ucraina. Un accordo sarebbe vicino, secondo la Turchia. La Svizzera si dice pronta a ospitare i negoziati. “Se falliamo, è la terza guerra mondiale”, dice Zelensky. “Mosca vuole la soluzione finale: punta a distruggere il nostro popolo”, ha detto ieri il presidente ucraino alla Knesset provocando una bufera in Israele per il paragone con la Shoah. Oggi telefonata tra Biden, Draghi, Macron, Scholz e Johnson. Il presidente Usa si recherà in Polonia questo venerdì. La Slovenia invierà di nuovo una delegazione a Kiev. Oggi a Bruxelles riunione del Consiglio Affari esteri Ue, con Di Maio.