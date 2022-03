Ucraina, Zelensky a Israele: “Putin vuole la soluzione finale”

Il paragone con l'Olocausto genera una polemica con il governo di Tel Aviv

PALERMO – ‘Mosca vuole la soluzione finale, punta a distruggere il nostro popolo. Dovete fare una scelta’, ha detto il presidente ucraino Zelensky alla Knesset, chiedendo l’aiuto di Israele.

Una dichiarazione forte che non è stata gradita dal governo di Tel Aviv. Israele “apprezza il presidente dell’Ucraina e sostiene il popolo ucraino con il cuore e con i fatti ma è impossibile riscrivere la terribile storia dell’Olocausto, un genocidio che è stato commesso anche sul suolo ucraino. La guerra è terribile la comparazione con gli orrori dell’Olocausto e la ‘soluzione finale’ sono oltraggiosi”. Lo scrive su twitter Yoaz Hendel ministro israeliano delle comunicazioni dopo le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Knesset.

‘Dobbiamo usare qualsiasi formato, qualsiasi chance di poter parlare con Putin. Se falliamo, vuol dire che questa è la terza guerra mondiale’, ha affermano in un’intervista alla Cnn.

Segnali non incoraggianti. Ma la Turchia vede ‘vicino’ l’accordo Mosca-Kiev. Il ministro degli Esteri Cavusoglu assicura di poter mediare. Domani riprendono i colloqui con un incontro online.

Attesa per Biden a Bruxelles: sarà al vertice Nato e al Consiglio Ue. Il leader Usa non andrà in Ucraina.

Zelensky parlerà martedì al Parlamento italiano. Annunciano che non saranno in aula alcuni deputati di Lega, Fi e ex M5s.