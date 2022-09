Ucraina, liberata la città di Kupiansk

Era considerato uno snodo fondamentale per i rifornimenti delle forze russe

Prosegue la controffensiva ucraina contro le forze della Russia nel sud. I Servizi di sicurezza ucraini (Ssu) hanno confermato la liberazione della città di Kupiansk, nell’oblast orientale ucraino di Kharkiv, dagli occupanti russi e diffuso diverse foto di soldati ucraini in città. “Membri dell’Ssu sono a Kupiansk che è ed è sempre stata ucraina! Libereremo ogni centimetro della nostra terra!”, ha annunciato l’Ssu, citato da Ukrainska Pravda.

Kupiansk si trova lungo quella che era la linea del fronte fra russi e ucraini. Secondo il think tank americano Institute for the Study of War la città era “uno snodo logistico chiave” per i rifornimenti delle forze russe. Una mappa condivisa su Twitter da Veli-Pekka Kivimaki, analista dei servizi finlandesi, evidenzia come molte linee ferroviarie del nord est dell’Ucraina passino per Kupiansk.

Secondo l’ultima valutazione dell’intelligence britannica, pubblicata sull’account Twitter del ministero della Difesa, le forze di Kiev sono avanzate “fino a 50 chilometri nel territorio precedentemente controllato dalla Russia” nella regione di Kharkiv. Le forze russe sono sotto pressione “sia sul fianco settentrionale che su quello meridionale” del conflitto, si precisa. Ieri, intanto, il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che le truppe ucraine hanno riconquistato più di 30 tra città e villaggi nella regione di Kharkiv.