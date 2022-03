Ucraina, nella notte attaccata la città di Merefa: ci sono vittime

L'esercito di Kiev annuncia che in 24 ore sono stati distrutti 10 bersagli aerei russi

KIEV – Nella notte attaccata la città di Merefa nell’Oblast’ di Kharkiv, parte orientale dell’Ucraina. Gli amministratori locali hanno riferito che ci sono vittime tra i militari ucraini. L’esercito di Kiev annuncia che in 24 ore sono stati distrutti 10 bersagli aerei russi.

Intanto, navi russe hanno bombardato dal mar Nero le coste vicino a Odessa. Colpiti edifici residenziali a Kiev e Kharkiv, 10 civili in coda per il pane uccisi a Chernihiv. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DELLA GUERRA.

Le bombe sul teatro-rifugio di Mariupol: secondo Human Rights Watch, potevano esservi ospitati fino a 500 civili, ma non si è in grado di determinare se lo avessero lasciato immediatamente prima dell’attacco. Nelle immagini satellitari si vedono due scritte “bambini” in caratteri cirillici davanti e dietro la struttura.