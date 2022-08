Udc, Cangialosi rinuncia alla corsa per le Regionali

"Decisione dettata dagli ultimi eventi"

“Il sostegno alle politiche rivolte alla famiglia e l’attenzione verso il mondo della scuola e dell’educazione che nel corso dell’ultima legislatura regionale aveva avuto un impulso importante, in particolare con l’approvazione della Legge per la tutela del diritto allo studio, che in Sicilia aspettavamo da parecchi decenni, mi aveva convinto a credere nel progetto centrista, moderato e popolare dell’UDC – Unione di Centro; fino ad accettare la nomina di Responsabile regionale del dipartimento scuola e famiglia. Purtroppo gli ultimi eventi che hanno portato all’incredibile decisione del partito di non presentare in nessuna provincia le liste per il rinnovo del parlamento siciliano, pur trovandoci in piena corsa elettorale, mi portano a decidere – mio malgrado – di ritirare la candidatura per le elezioni del 25 settembre prossimo. Con altrettanto dispiacere rimetto nelle mani del segretario regionale Decio Terrana l’incarico del Dipartimento e lascio la casa dell’UDC. Ci auguriamo che il prossimo Governo regionale e il nuovo parlamento siciliano, che tra un mese si insedierà, porti avanti con ancora più forza e determinazione i diritti e le tutele per le famiglie e i giovani. Le Associazioni di categoria del mondo cattolico vigileranno e saranno presenti comunque”. Lo dichiara Dario Cangialosi.