Uomo e donna morti a Castelvetrano: ipotesi omicidio-suicidio – VIDEO

CASTELVETRANO – Lui è stato trovato nel cortile interno, lei morta sulle scale. Una scena che fa ipotizzare l’omicidio-suicidio quella riscontrata dai carabinieri a Castelvetrano, in provincia di Trapani.

Francesco Campagna, 55 anni, infermiere all’ospedale Villa Sofia di Palermo, si è tolto la vita dopo aver ucciso la moglie, Maria Rita Bonanno, 50 anni, assistente specializzato all’autonomia e alla comunicazione, nella loro abitazione che si trova in una palazzina a due piani in via IV Aprile, stradina vicino al centro del paese.

I carabinieri hanno trovato la saracinesca del garage aperta e sono entrati dopo essere stati avvertiti dai parenti della coppia che aveva tre figli.

La donna sarebbe stata colpita con un oggetto di ferro, quasi sicuramente una grossa chiave inglese. Il marito si è suicidato lasciandosi cadere nel cortile interno.