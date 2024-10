Unipa, gli studenti: “Pochi posti nelle aule, lezioni off-limits” VIDEO

Le immatricolazioni crescono ma in viale delle Scienze problemi di spazio

PALERMO – L’Università degli studi di Palermo, anche quest’anno, ha registrato un incremento degli studenti immatricolati. Questo incremento può solo fare piacere, ma gli studenti denunciano le difficoltà registrate all’interno del plesso di viale delle Scienze, perché non sempre è facile seguire le lezioni perché le aule spesso sono affollate.

Le associazioni degli studenti chiedono che all’aumentare delle immatricolazioni faccia seguito una programmazione degli spazi adeguata, capace di accogliere tutti gli studenti.

All’interno dell’Università di Palermo, in alcuni casi, le lezioni di alcuni insegnamenti non hanno avuto inizio per mancata disponibilità di aule.

Anche per questo motivo, nei giorni scorsi, sono apparse delle sedie con delle scritte nelle quali si faceva presente, ancora una volta, l’assenza di posti a sedere nelle aule.