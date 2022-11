Vaccini, Costa: “Non lasceremo Palermo scoperta un solo giorno”

L'impegno del commissario per l'emergenza Covid del capoluogo

PALERMO – “Non lasceremo un solo giorno la città scoperta dal servizio tamponi e vaccini”. Parola di Renato Costa, commissario per l’emergenza Covid della provincia di Palermo, che si appresta a spostare la struttura anti-Covid della Fiera del Mediterraneo nella nuova area dell’Istituto Principe di Castelnuovo, ente vigilato dalla Regione, individuata dagli assessori regionali alla Famiglia Nuccia Albano e alla Salute, Giovanna Volo.

“Dopo la revoca della concessione del padiglione 20 – dice il commissario – sono arrivate richieste da consiglieri e assessori comunali per destinare ad altre attività anche il padiglione 16, dove sono concentrate tutte le attività anti-covid. Sembrerebbe – dice Costa – che il pavimento del padiglione sia idoneo per gli allenamenti dello sport con i pattini a rotelle, perché il pattinodromo del Giardino Inglese, sede naturale per questo sport, ci hanno fatto sapere che sarà presto trasformato in una pista di pattinaggio sul ghiaccio. A questo punto – dice Costa – abbiamo capito che non era aria, ma per fortuna, grazie all’intervento degli assessori Volo e Albano, è stata individuato uno spazio funzionale che ci darà nuovo slancio e prospettive di sviluppo per le attività anticovid”.

L’obiettivo di Costa resta quello di non lasciare scoperto per le festività di fine anno il servizio tamponi e vaccini. “Nel passaggio di sede – conclude il commissario – proveremo a far funzionare contemporaneamente le due aree, fino al completamento del trasloco”.