Vaiolo delle scimmie, nuovi casi: i particolari

In Gran Bretagna annunciati altri 11 nuovi contagi

ROMA – Tre casi di vaiolo delle scimmie confermati in Italia, screening su una trentina di contatti in totale. Sono i dati forniti durante una conferenza stampa allo Spallanzani di Roma. Al caso segnalato ieri se ne aggiungono quindi altri due, correlati al caso zero. Tutti sono in carico all’ospedale romano.

‘Primo messaggio: nessun allarme. Situazione da tenere sotto controllo ma non desta allarme. La prossima settimana il virus sarà isolato’, afferma il direttore generale Vaia.

‘I casi sono stati identificati grazie a un sistema di sorveglianza collaudato, il Seresmi’, aggiunge l’assessore alla Sanità del Lazio D’Amato.

Rasi: ‘I casi cresceranno, ma l’infezione non è molto contagiosa’. In Gran Bretagna annunciati altri 11 nuovi casi, in tutto sono 20 quelli confermati.