Vescovo di Cefalù: “La guerra andrebbe bandita”

“Come si fa a dire a un uomo ' vai e uccidi un altro uomo?'“

CEFALÙ (PA) – “Il tema della guerra è uno dei temi etici più importanti in questo momento. Mentre in alcune parti del mondo si costruiscono ponti e ferrovie, in Ucraina le bombe stanno distruggendo ponti, ferrovie e la vita di tanti esseri umani è fortemente a rischio“. Lo ha detto il vescovo di Cefalù monsignor Giuseppe Marciante, partecipando a un’iniziativa su sanità e imprese sociosanitarie di Confindustria Sicilia a Palermo.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE IN TEMPO REALE SUL CONFLITTO RUSSIA UCRAINA

“Come si fa oggi dire a un uomo ‘Vai e uccidi un altro uomo?’ La guerra dovrebbe essere bandita da questa terra, così come le armi nucleari. Rischiamo di distruggere tutto. Un pensiero – ha concluso monsignor Marciante – va ai cittadini ucraini, alle famiglie, ai bambini che stanno soffrendo”.