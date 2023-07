Via Missori, condomini senz’acqua da giorni: “Scenderemo in strada”

A LiveSicilia arriva la segnalazione, con foto e video, di un palazzo in cui i rubinetti sono a secco dai giorni del blackout.

CATANIA – Ci sono posti, a Catania, in cui il problema della mancanza di acqua non si è ancora risolto. E non si capisce, però, quale sia la causa. È il caso di un condominio in via Giuseppe Missori 71, nella zona di piazza Palestro, dove i rubinetti sarebbero a secco da più di una settimana. La segnalazione è arrivata a LiveSicilia da un portavoce del palazzo. “Avevamo già avuto dei problemi, da prima del blackout, ma dopo quello la situazione è diventata impossibile“, spiega il residente a questa testata.

“Siamo un condominio di tante persone e non abbiamo acqua da una decina di giorni. Una situazione intollerabile, al punto che stiamo pensando di scendere in strada lunedì, bloccare il traffico, alzare la voce perché qualcuno si interessi del nostro problema“, dice. Lui preferisce rimanere anonimo, ma accetta di inviare foto e video in cui mostra il mancato funzionamento della rete idrica nella sua abitazione.

“Abbiamo telefonato per giorni alla Sidra, per capire cosa sia accaduto. L’ultima volta, ieri, alla mia vicina di casa hanno detto che a loro non risultano né guasti né segnalazioni”. E che, quindi, non si tratterebbe di un problema di rete, ma limitato a quel palazzo. “Ma anche il civico accanto ha lo stesso problema e so che anche altri palazzi, nella stessa strada, sono senz’acqua”. “Mia nonna è in sedia a rotelle e nel palazzo ci sono tante persone anziane, avete idea di quanto stiamo soffrendo? Non si può più andare avanti“.

Secondo il racconto del cittadino, un paio di giorni fa alcuni tecnici del servizio idrico si sarebbero presentati per verificare il corretto funzionamento dell’autoclave che pompa l’acqua nelle case. Per accenderlo, avrebbero inserito dell’acqua dall’esterno e, a quel punto, il motore sarebbe partito senza problemi. “Ma, chiaramente, quella poca acqua è finita subito e l’autoclave non si è più riempito”, prosegue l’uomo. “Come ci dovremmo comportare? A chi dobbiamo rivolgerci per capire perché siamo senz’acqua e come risolvere il problema?“.