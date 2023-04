Filmano un uomo mentre prende fuoco nella sua auto – VIDEO

Il ragazzo autore delle riprese è indagato per omissione di soccorso

ROMA – Un uomo prende fuoco all’interno della sua auto e viene ripreso e deriso mentre è avvolto tra le fiamme a Roma, sul Grande raccordo anulare.

Il 6 febbraio scorso, la Volkswagen Golf dell’uomo ha preso a fuoco con il suo guidatore dentro l’abitacolo, un 53enne poi morto dopo un mese di sofferenze. Due ragazzi che marciavano lungo la stessa direzione: non hanno prestato soccorso all’uomo anzi, tirando fuori il cellulare e passandogli accanto, lo hanno deriso: “A zi hai pijato foco? Senti che callo mamma mia“.

Nel filmato, riportato dal canale Incendi H24, si vede la vittima che accosta sulla destra ed esce con i vestiti in fiamme. I due non si fermano Le immagini sono spopolate sul web. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Il ragazzo autore del video è indagato per omissione di soccorso.