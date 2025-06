Sarà un week end rovente, temperature fino a 40 gradi: le città a “rischio”

Caldo intenso ancora fino al 3-5 luglio

È in arrivo il weekend più caldo dell’anno, fino a questo momento. Per effetto dell’anticiclone africano, da Sud a Nord le temperature raggiungeranno i 37-40°C. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma l’aumento delle temperature: da Taranto con 40°C fino a Parma con 37°C.

Le città più calde durante il weekend saranno, con 40°C, Taranto; 39°C Agrigento, Firenze, Oristano, Pistoia, Prato, Siracusa e Terni; 38°C Foggia, Frosinone, Grosseto, Matera, Ragusa e Roma. 37°C Arezzo, Caserta, Cremona, Crotone, Fermo, Livorno, Lucca, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Nel resto del Paese le temperature raggiungeranno i 34-36°C accompagnate da un’elevata umidità. Ed il caldo è destinato a perdurare: “Non vediamo un cambiamento meteorologico importante all’orizzonte; al più, i modelli intravedono per la prossima settimana una maggiore instabilità al Nord con temporali in montagna e qualche refolo di aria meno rovente anche verso le pianure”, afferma Sanò. Dal 4-5 luglio è invece possibile un allontanamento dell’anticiclone.

Tuttavia, sui versanti adriatici e ionici tra sabato e domenica venti più freschi dai Balcani abbasseranno un po’ le temperatura reali, o quanto meno quelle percepite, specie dalle Basse Marche fino alla Puglia e la Calabria. Sul resto del Paese, invece, l’anticiclone africano porterà la canicola per tutto il weekend con temperature tra i 37 e i 40°C, ma anche con notti tropicali o super tropicali: la minima non scenderà sotto i 27-28°C in alcune grandi città, come in Nordafrica.

Nel dettaglio: Venerdì 27: Al Nord: sole e caldo intenso. Centro: sole e caldo diffuso. Al Sud: sole e caldo africano a 40°C. Sabato 28: Nord: soleggiato e caldo diffuso. Al Centro: sole e molto caldo. Sud: sole e caldo estremo. Domenica 29: Al Nord: sole e caldo estremo; isolati temporali sulle Alpi piemontesi. Centro: sole e caldo estremo. Al Sud: sole e meno caldo, venti da nord. TENDENZA: nuova settimana con caldo intenso ancora fino al 3-5 luglio, ma con maggiore frequenza di temporali sulle Alpi e sulle Prealpi.