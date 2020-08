PALERMO – Silvana Saguto resta fuori dalla magistratura. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno respinto il ricorso dell’ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo contro la radiazione.

Saguto è sotto processo a Caltanissetta con l’accusa di avere gestito illecitamente le procedure di designazione degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e confiscati alla mafia.

I supremi giudici hanno anche accolto in parte il ricorso del ministero della Giustizia, che ha presentato reclamo contro l’assoluzione, da parte della sezione disciplinare del Csm, da una serie di contestazioni.

Saguto contestava tra l’altro la violazione del suo diritto di difesa. Il giudice soffre di una patologia seria e, secondo i suoi legali, non ebbe la possibilità né spostarsi a Roma, né di partecipare al processo collegata in videoconferenza da Palermo. Videoconferenza che, tra l’altro, non sarebbe prevista nei procedimenti disciplinari.

Ed ancora, contestava la mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito del processo penale. Due obiezioni respinte dalla Cassazione, perché non vi era “assoluta impossibilità a comparire” e perché “la pendenza di un processo penale relativo agli stessi fatti non determina la necessaria sospensione del procedimento disciplinare”, visto che “i criteri di accertamento della responsabilità sono diversi”. Visto che la Cassazione ha in parte accolto il ricorso del ministero, il caso dovrà tornare nuovamente alla sezione disciplinare del Csm.