CATANIA – La città si è svegliata tra cassonetti stracolmi, strade disseminate di cartacce e sacchetti del porta a porta accatastati agli angoli delle vie. Il turno notturno di raccolta dei rifiuti da parte del personale della Dusty ha subito un pesante rallentamento.

Un dipendente, qualche giorno fa, è risultato positivo al Covid-19. Questo ha causato riduzioni del personale e dunque ritardi. La conseguenza è stata una cartolina agostana di Catania con rifiuti disseminati in diverse parti del centro storico, come immortalato questa mattina dalla macchina fotografica di Dario Azzaro.











70 tamponi ai dipendenti

L’amministratrice Rossella Pezzino de Geronimo per “senso di responsabilità e al fine di salvaguardare la salute del personale” ha deciso di segnalare il caso all’Asp di Catania.

L’effetto è stato quello di far scattare i tamponi a tutti i dipendenti del turno notturno – che è quello dove opera il dipendente già in isolamento domiciliare- e quelli che sono in qualche modo entrati in contatto con lui.

In totale sono stati effettuati 70 tamponi, con una riduzione di altrettante unità in servizio, visto che sono in isolamento come prevedono le direttive del Ministero della Salute.

Tra personale in ferie e ulteriore riduzione di personale in campo legata al tracciamento anti-contagio il turno notturno – ricostruiscono dalla Dusty – si è svolto con rallentamenti. Un ritardo che però – assicurano dall’azienda – “è stato già sanato nelle prime ore del pomeriggio”.

Inoltre dalla Dusty ricordano che nei giorni di Ferragosto per volontà degli amministratori giudiziari l’impianto di conferimento della Sicula Trasporti è stato chiuso e questo ha causato un accumulo di rifiuti in più rispetto all’ordinario.

Cantarella: “Scatteranno penali”

Per l’assessore comunale all’ecologia Fabio Cantarella quanto accaduto è un disservizio che porterà delle conseguenze. “Stamani appena ho notato vari cumuli di rifiuti non raccolti – spiega al LiveSicilia – ho subito contattato il geometra comunale Salvatore Fiscella e per la Dusty il direttore del cantiere su Catania, Andrea Riccioni.

A me e Fiscella è stato comunicato ad un certo punto che – aggiunge – i disservizi erano dovuti ad un caso di covid19 che ha colpito un dipendente Dusty e che avrebbe costretto l’azienda a metterne numerosi in quarantena oltre che disporre tamponi a tappeto.

Ci spiace per il dipendente – argomenta Cantarella – ai quale facciamo auguri di pronta guarigione, ma non può essere il comune e quindi i cittadini a sopportare le conseguenze di un inconveniente rientrante nei rischi d’impresa.

Proprio per questo il geometra Fiscella, dec comunale della gara, ha disposto l’applicazione di numerose penali – annuncia l’assessore – per i vari disservizi riscontrati. La ditta ha assicurato al comune che rimpiazzerà il personale coinvolto ed entro la notte recupererà i ritardi accumulati a causa del caso di covid”.