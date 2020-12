Covid, altro che distanziamento: via Etnea invasa di gente VIDEO

CATANIA – Altro che distanziamento anti-Covid. La zona gialla per molti sembra ha significato un ‘libera tutti”.

“Pienone” in Via Etnea

Via Etnea, questa sera, fa il pienone. Tantissima gente ha invaso la strada dello shopping per eccellenza. Molti indossano la mascherina, altri la tengono sul mento.

La preoccupazione degli esperti

Sono queste le scene che preoccupano i medici, gli esperti e anche il ministro della Salute Speranza. “Sono preoccupato per le due settimane delle feste natalizie”, ha detto ieri. “Se passa il messaggio liberi tutti- ha aggiunto – si ripiomba in una fase pericolosa a gennaio e febbraio quando saremo in piena campagna vaccinale. La mia linea e’, e resta, quella della prudenza e ribadisco con forza – ha concluso – la necessita’ di non vanificare i sacrifici fatti”.

A Catania oggi oltre 300 nuovi casi

E intanto ancora oggi Catania registra il numero più elevato di contagi da Covid-19 tra le nove province siciliane con 328 nuovi casi.