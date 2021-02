L’autopsia non spiega la morte di Roberta: non è stata strangolata

L’autopsia non chiarisce le cause della morte della povera Roberta Siragusa. Serviranno ulteriori accertamenti, a cominciare dagli esami istologici. Al momento viene, però, escluso il decesso per strangolamento.

Quel che emerge sono gli evidenti segni di bruciatura sul tronco e sul volto. Che ci sono, ma meno marcati, nella parte inferiore del corpo di Roberta, la ragazza di 17 anni, trovata morta nei giorni scorsi a Caccamo.

L’esame autoptico è stato eseguito nel pomeriggio. Vi ha partecipato il consulente della famiglia della vittima, Manfredi Rubino. E lui a confermare la presenza delle bruciature. Secondo l’accusa a provocarle sarebbe stato il fidanzato Pietro Monreale nel tentativo di distruggere il corpo della fidanzata.

Il giovane, prima di avvalersi della facoltà di non rispondere, si è difeso sostenendo che sia stata la fidanzata a darsi fuoco per poi gettarsi nel dirupo dove è stata trovata. Il Gip di Termini Imerese Angela Lo Piparo, nel convalidare il fermo del ragazzo per omicidio volontario, ha aggiunto che, poiché la ragazza è stata trovata con i pantaloni leggermente abbassati, sembra illogico che la stessa si sia prima denudata per poi darsi fuoco.

Il consulente Rubino, accompagnato dagli avvocati della famiglia Sergio Burgio e Giuseppe Canzone, ha escluso che la protrusione della lingua in questo caso sia da addebitare ad una morte per strangolamento.

L’esame al momento non ha chiarito la causa della ferita all’occhio destro. Non si sa se a provocarla sia stata la caduta o un colpo con un corpo contundente.