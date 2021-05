Sicilia gialla e i pronto soccorso vanno in difficoltà VIDEO

PALERMO – È il lunedì nero della sanità. Ad appena una settimana dall’allentamento delle restrizioni anti-Covid, i pronto soccorso di Palermo sono in grave difficoltà con numerose ambulanze in coda anche per ore. Con la zona gialla i siciliani sono tornati a una vita quasi normale ma la sanità regionale fatica a riconvertire i posti letto destinati ai pazienti Covid che, secondo i dati del sindacato dei medici Cimo, sono occupati solo fra il 30 e il 40 per cento.