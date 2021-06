Chiusura Usca, Lupo: “Non si comprendono i motivi”

PALERMO – “Davvero non si comprendono i motivi per i quali si stanno chiudendo le Usca presso i distretti sociosanitari distribuiti sul territorio provinciale per accentrare tutto il personale Covid, sanitario e non, alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. È una decisione che ha spiazzato i sindaci che in questi mesi hanno collaborato con l’ASP e con la struttura commissariale, e che va in senso opposto rispetto all’orientamento del ministro Speranza e del commissario Figliuolo, che puntano ad una sanità di prossimità nel contrasto al Covid”. Lo dice il capogruppo PD all’Ars Giuseppe Lupo, che ha chiesto al presidente della commissione Sanità Margherita La Rocca Ruvolo di convocare una seduta su questo tema, con l’audizione del commissario Covid per la Sicilia, il presidente della Regione Nello Musumeci, dell’assessore alla Salute Ruggero Razza, del direttore generale dell’ASP Daniela Faraoni e del commissario Covid di Palermo Renato Costa.