Orlando: “Prendo atto della decisione del Tar, invito i cittadini alla prudenza”

PALERMO – “Prendo atto della decisione del Tar di sospendere l’ordinanza sindacale sulla movida, che era stata adottata di concerto con il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica (Cosp). Motivo in più per invitare i cittadini alla massima prudenza e al continuo rispetto delle regole, così come alla vaccinazione che sta dando ottimi risultati nel contrastare la diffusione del virus”. Questo il commento del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, sulla decisione del Tar di sospendere l’ordinanza sindacale sulla movida emanata lo scorso 26 giugno 2021, che prevedeva fino al 31 luglio il divieto dall’una di notte di vendere per asporto cibi e bevande. Dall’una e 30 stop al consumo anche all’aperto e chiusura di tutti gli esercizi commerciali e pubblici esercizi. Nei giorni feriali dal lunedì al giovedì il divieto di vendere cibi e bevande anticipato a mezzanotte e mezza. Sempre dall’una vietato bere e mangiare per strada.

“Allo stesso tempo – ha concluso il primo cittadino – non posso che ribadire il mio ringraziamento a quanti fra polizia municipale e forze dell’ordine, sono e saranno impegnati per continuare l’azione di contrasto ad ogni forma di illegalità e violenza”.