“No vax? Lagnusi…” Covid, il colore della Sicilia

PALERMO- “I palermitani non sono No vax, sono lagnusi…”. Attenzione, mettiamo il lampeggiante e la segnaletica per confermare che quella del commissario all’emergenza Renato Costa (nella foto) è una battuta, con tanto di sorriso. Non una reprimenda, non un dito puntato.

Una semplice battuta, appunto, che, tuttavia, racconta un pezzo di realtà. Perché l’hub vaccinale della Fiera itinerante – in pizzeria, con gli Aperivax, nei quartieri e nei paesi – dimostra che le persone si vaccinano, che è più semplice quando vai tu da loro, almeno in estate. Che non c’è bisogno per forza di recarsi in via Sadat, ma, adesso, con volumi in risalita di somministrazioni e tuttavia non monumentali, è possibile avere più posti per mettersi in sicurezza.

Le ultime dalla Fiera ci dicono che molti stanno facendo i tamponi e che questo può provocare attese non brevi, che il flusso dei vaccini è regolare, proprio perché le possibilità sono diverse e dislocate in più punti. E che viene confermato il dato dei giorni scorsi: le prime dosi sono aumentate sotto la spinta del Green Pass. Le decisioni del governo, già nell’aria, associate alle parole del presidente Draghi, stanno ‘motivando’ anche i recalcitranti.

E il colore della Sicilia? Saremo zona bianca, proprio perché, per quanto l’incidenza dei casi sia aumentata e ci porti verso la zona gialla, i parametri ospedalieri – quelli che contano – sono bassi. Le nostre terapie intensive hanno circa un tre per cento di ricoveri: molto distanti, per fortuna, dai limiti previsti.

Tuttavia, la circolazione del virus è in aumento. L’indice Rt nazionale, cioè la capacità di contagio di ogni singolo positivo, ha superato la soglia dell’uno per cento. Ma il basso livello di ospedalizzazione è un’ottima notizia e conferma che ormai c’è uno zoccolo duro di vaccinati immune dalle conseguenze più gravi del Covid, salvo casi particolari.

Continuano, nel frattempo, i controlli all’aeroporto di Palermo con i tamponi per chi sbarca dai paesi considerati ‘a rischio’. Stamattina sono stati isolati sei giovani positivi arrivati da Amsterdam.