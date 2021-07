“Non vaccinarsi è morire”: che succede in Sicilia VIDEO

Il presidente Draghi l’ha detto con una chiarezza documentata che non ammette repliche: “L’appello a non vaccinarsi è appello a morire”. Si tratta di una frase forte ma non smentibile. La doppia dose di vaccino offre una importantissima, e quasi assoluta, protezione contro gli eventi gravi del Covid. Uno scudo tanto invocato, nei giorni indifesi della pandemia, e adesso rifiutato da alcuni.

Le parole del premier

“Sostanzialmente: non ti vaccini, ti ammali e muori – ha insistito il premier -. Oppure, fai morire: non ti vaccini, contagi, lui o lei muore. Senza vaccinazione si deve chiudere tutto, di nuovo. Sappiamo che grazie alla vaccinazione le conseguenze sui ricoverati in terapia intensiva e sui morti sono meno serie rispetto a quattro mesi fa. Mi fermo qui”. Una sana boccata di realismo.

I casi gravi di non vaccinati in Sicilia

Anche in Sicilia, come ovunque, il dato è confermato. I non vaccinati che prendono il Covid possono avere a che fare con la forma grave della malattia. Questo risulta, per esempio, all’ospedale ‘Cervello’, dove sono stati dimessi pazienti vaccinati con la doppia dose che, senza la somministrazione, sarebbero verosimilmente andati incontro, per patologie ed età, a conseguenze molto più serie. Mentre ai non vaccinati è andata peggio. Abbiamo, purtroppo, dovuto raccontare e stiamo seguendo il decorso di un paziente catanese anche lui non vaccinato. Ha 49 anni e una polmonite importante.

La variante Delta

Sappiamo pure che la variante Delta è molto contagiosa, come racconta la dottoressa Desirè Farinella dell’Ospedale dei Bambini, a margine della drammatica vicenda della bimba intubata: “Basta osservare la realtà, abbiamo dei colleghi contagiati con la variante Delta e vaccinati con la doppia dose che è l’unica arma efficace: stanno tutti bene e non è certo un caso. Il mio invito ai genitori è condiviso da tutti i colleghi: vaccinate i figli dai dodici anni in su e vaccinatevi voi, soprattutto se i bambini hanno meno di dodici anni. Così li proteggerete”.

“Muoiono i non vaccinati”

La stessa sintetica chiarezza del premier è stata utilizzata dal professore Francesco Vitale, direttore del laboratorio del Policlinico di Palermo, in una chiacchierata con LiveSicilia.it: “Tutte le persone gravemente ospedalizzate o morte di Covid erano soggetti non vaccinati o vaccinati con una sola dose. Qualcuno è stato male con due dosi, ma avendo preso il contagio prima della somministrazione o subito dopo, quando non era del tutto immunizzato. Muoiono i non vaccinati. Questo è un elemento di realtà”.

IL VIDEO