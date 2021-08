Nuova impennata del Covid in Sicilia, incidenza al 7,5%

PALERMO – Nuova impennata di contagi da coronavirus in Sicilia. Secondo i numeri diffusi dal ministero della Salute attraverso il report della Protezione civile nazionale, nelle ultime 24 ore sono stati scoperti 1.491 nuovi positivi attraverso 19.927 tamponi. L’incidenza è al 7,5% e la Sicilia si conferma, come nelle ultime settimane, la regione italiana con l’incremento maggiore dell’epidemia. La seconda regione è la Toscana, con 537 nuovi positivi su 14.757 test.

I positivi in Sicilia sfiorano i 25mila

Gli attuali positivi sono 24.947 con un aumento di altri 801 casi. I guariti sono 679 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 11 vittime e il totale dei decessi e di 6.250. Sul fronte ospedaliero sono adesso 842 i ricoverati, 25 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 102, 14 ricoverati in più rispetto a ieri.

Il contagio nelle province

Sul fronte del contagio nelle singole province preoccupa quella di Palermo, dove nelle ultime 24 ore sono stati scoperti 374 nuovi infetti da Covid-19. Situazione pesante anche a Catania, con 247 nuovi positivi, e a Messina, con 246. Seguono Siracusa (62), Ragusa (78), Trapani (170), Caltanissetta (141), Agrigento (129), Enna (44).

Open Days fino al 14 settembre

E per cercare di contrastare il virus sul terreno di gioco del vaccino, la Regione Siciliana ha deciso di prolungare l’iniziativa Open Day fino al 14 settembre. Le somministrazioni, che avverranno prevalentemente con i sieri Pfizer e Moderna, verranno effettuate in tutte le Aziende del Servizio sanitario regionale, “compatibilmente – si legge nella nota – con l’attività programmata dalle stesse”.

I dati del contagio in Italia

Il dato nazionale dice che sono 6.076 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore: ieri erano stati 4.168. Sono invece 60 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 44 di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva in tutta Italia sono 504, 19 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 46. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.036, rispetto a ieri sono 108 in più.

