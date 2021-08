Nonostante l’arrivo della pioggia in alcune zone della provincia etnea, continuano i roghi a Catania. Un incendio è divampato sulla collina di Acitrezza, nel territorio di Aci Castello. Diverse le squadre dei vigili del fuoco in azione. In totale sono stati sedici gli interventi espletati oggi dai pompieri per incendi di macchia mediterranea, sterpaglie e vegetazione.