Nella rete dei No Vax: ordini e lavaggio del cervello VIDEO

Siamo entrati nel cuore del sistema No Vax, non si contano i siciliani. I particolari

PALERMO – I link corrono nella discussione sul nostro sondaggio: siete favorevoli all’obbligo vaccinale?. Tra i No Vax che eseguono l’ordine di “sfondare con commenti, non dategli tregua” il link di LiveSicilia, ci sono migliaia di siciliani. In pochi minuti oltre 2.600 persone visionano e agiscono, dopo qualche ora sono decine di migliaia.

Ecco uno dei messaggi che invitano a "sfondare con commenti" un sondaggio di LiveSicilia

A dettare la linea sono utenti anonimi organizzati gerarchicamente con filtri per nascondere la propria identità. Tutto attraverso un groviglio di chat anonime su Telegram, che iniziano con un invito.

Nella rete dei No Vax

L’organizzazione c’è, ruota attorno a una “chat di reclutamento” su Telegram, nella quale “troverai guerrieri vecchi e nuovi”, dicono, “pronti a rispondere alle tue domande”. Ci sono diversi account sui quali cliccare, sempre attivi online, nomi in codice, che rispondono istantaneamente.

L’organizzazione digitale è paramilitare, niente pistole, le sparate arrivano da mezze verità o bufale pompate attraverso link a grappolo da far rimbalzare su whatsapp. Destinatari sono professionisti, uomini e donne di qualunque fascia d’età. Pescano tra gli indecisi, i dubbiosi, gli impauriti, i perplessi.

Macchina da guerra

L’azione No Vax contro Giovanni Toti,

La chat è una macchina da guerra, in grado di indirizzare montagne di fango contro i nemici, che siano articoli giornalistici da commentare, o noti esponenti del mondo scientifico come Matteo Bassetti.

Per i più volenterosi c’è una possibilità, cliccare su un link, “per chi ama lo spirito duro”: “Ditemi cosa devo fare, sono pronto a rendermi utile!”. Chi clicca diventa un’arma digitale.

Punto primo, boicottare i vaccini

Tutto a stampatello, entriamo in una sotto chat con quasi 16mila iscritti attivi. La strategia è semplice, il rischio è di istigare alla violazione di leggi e regolamenti, ci sono punte di 35mila interazioni digitali. “È GIUNTO IL MOMENTO – scrivono i No Vax – DI METTERE IN MOTO UN’AZIONE COLLETTIVA DI “DISTRAZIONE” CIVILE

AI DANNI DEL SISTEMA NAZI SANITARIO”. Ecco gli ordini: “PRENOTATE PER SETTEMBRE L’APPUNTAMENTO CON LA VACCINAZIONE

👉‼️SE RIUSCITE NON FATELO ONLINE👈‼️

👉SE NON RIUSCITE ALLORA OK ONLINE❗️

SE CHIAMATE E VI CHIEDONO “PERCHÈ NON SUBITO?”

DITE CHE NON VI VOLETE ROVINARE LE FERIE

PER POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI.

E POI A SETTEMBRE, IL GIORNO STESSO DI TALE APPUNTAMENTO

CHIAMERETE PER DISDIRE E RIMANDARE L’APPUNTAMENTO STESSO.

OPPURE NON VI PRESENTERETE. L’AZIONE PIÙ FORTE È RIMANDARE.

NON CI POSSONO ESSERE SANZIONI È UN ATTO VOLONTARIO E POTRESTE DIRE DI NO ANCHE CON IL VACCINO NELLA SIRINGA UN SECONDO PRIMA DELLA INIEZIONE❗️ DIVULGATE QUESTA AZIONE CHE È DA COMPIERE IN MASSA”.

Ma non basta: “Se vi preoccupate che la ASL vi possa richiamare – aggiungono i No Vax – poco probabile perché non dovrebbero essere così cretini, vorrà dire che li costringete a fare un surplus di lavoro verso un target con cui possono solo perdere. In ogni caso state distraendo risorse alla loro campagna. Pensate se lo facessero tutti che enorme distrazione di risorse. Facciamoli lavorare sotto pressione, ricordiamogli che noi non molliamo, che gli stiamo col fiato sul collo e che ogni mossa che il sistema fa, noi siamo pronti a CONTRO reagire e a rispondere attivamente e concretamente!“.

“AVVISO AI GENITORI”

Sulla sotto chat si alternano decine di migliaia di persone. Uno dei post con più lettori, ben 33mila, contiene l'avviso di “un probabile attacco ai bambini dai 4 agli 11 anni ma non solo”. Ecco il testo delirante: “I PEDIATRI (PER ORA IN FRANCIA) HANNO AVUTO ORDINI DI CLASSIFICARE QUALSIASI SINTOMO GENERICO DEI BAMBINI COME FEBBRE, TOSSE O UN SEMPLICE MAL DI PANCIA, COME SINDROME INFIAMMATORIA MULTISISTEMICA DOVUTA AL COVID 19. CON QUESTA SCUSA DEVONO RICHIEDERE IMMEDIATAMENTE LA PRESA IN CARICO DELLE AUTORITÀ SANITARIE DI VOSTRO FIGLIO CHE VERRÀ PORTATO IN STRUTTURE OSPEDALIERE. NEGLI OSPEDALI SI RIPETERÀ QUANTO GIÀ ACCADUTO PER GLI ADULTI E ANZIANI”.

E ancora: “LA SINDROME MULTISISTEMICA È ASPECIFICA, QUINDI DIFFICILE DA DEFINIRE, CI FARANNO RIENTRARE QUALSIASI COSA, SCATENANDO IL PANICO TRA I GENITORI PER CREARE LA SCUSA PER IMPORRE LA VACCINAZIONE COVID 19 ANCHE ALLA FASCIA DI ETÀ SOTTO GLI 11 ANNI E MAGARI ANCHE SENZA IL VOSTRO CONSENSO. I NAZISTI NON HANNO SCRUPOLI, TOCCA A NOI USARE I MEZZI DELLA LOTTA PER FERMARLI! DIFENDIAMO I NOSTRI FIGLI!”.

“Dislike moment”

I No Vax raccolgono e diffondono link da boicottare online. L'azione è squadristica e consiste nel dirottare una pioggia di commenti negativi o “dislike” su video e articoli non graditi. Per esempio quelli che annunciano l'apertura di hub vaccinali nelle Marche o in altre regioni italiane.

Il decalogo

Si arriva poi al decalogo delirante dei No Vax. “SIAMO IN GUERRA, E VISTI I PUNTI DI CUI SOPRA, DOVETE SCEGLIERE DA CHE PARTE STARE”. Scelta non semplice per chi entra in queste trappole digitali, che hanno anche un valore soprattutto politico. In fondo, però, la libertà dei No Vax rischia di finire “in terapia intensiva”.