Tempesta a Catania, tamponi sospesi in aeroporto e hub FOTO

Il maltempo ha causato danni alle strutture in cui si effettuano i controlli Covid

CATANIA – Danni alle tensostrutture che ospitano l’area tamponi di via Forcile e dell’aeroporto, in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito l’area sud della città ieri pomeriggio. In entrambe le strutture l’attività è temporaneamente sospesa.

Il sopralluogo del commissario

Questa mattina il commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti, ha effettuato un sopralluogo. Liberti ha incontrato e ringraziato i lavoratori della Mondialpol, Ksm e Siciliapolice che nell’immediato dell’emergenza, anche se non rientra tra i loro compiti, si sono prodigati per evitare danni più seri.

“Un plauso va alla protezione civile – spiega Liberti – che è già al lavoro per ripristinare le strutture danneggiate e consentire al più presto la ripresa dell’attività. L’area tamponi dell’aeroporto tornerà ad essere operativa dalle 13.30. In via Forcile si riprenderà nel pomeriggio o al massimo domattina. Attività regolare, invece, all’hub vaccinale”.