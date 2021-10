PALERMO– “Un dramma, c’è l’acqua dentro le case a Partanna Mondello, un macello! La Protezione civile ha convocato un tavolo tecnico per affrontare l’emergenza. Sto scendendo per vedere di dare una mano”. Ottavio Zacco, consigliere comunale di Palermo, ha la voce trafelata. Ha appena smesso di piovere, ma ogni temporale qui è un evento da ricordare. A Mondello, specialmente. “Ci sentiamo dopo”, grida Ottavio. E chiude. No, non è una tragedia, ma il solito drammatico allagamento che Palermo vive quando piove. Puntuale, inemendabile. I racconti sono sempre gli stessi e le cose non cambiano mai.

Vi abbiamo raccontato dei primi disagi provocati dalla pioggia che, per fortuna, ha smesso di cadere. Ora bisogna capire che cosa è successo, se ci sono persone intrappolate nelle macchine da salvare e dove sarà necessario intervenire per aiutare i cittadini prigionieri delle strade allagate. Un fiume d’acqua in via Ernesto Basile, all’altezza dell’Università. Fiume d’acqua a Mondello, allo Zen, in via Ugo La Malfa. Un lungo fiume d’acqua scorre nella città che lo guarda scorrere impotente e prega a mani giunte che, per stasera, non piova più.

Stiamo raccontando in diretta. Raccontiamo la paura delle persone che scrivono su Facebook perché non sanno più a che santo votarsi. Qualcuno scrive nella pagina ‘Insieme per Mondello’: “Buonasera sapete chi si chiama per fare aprire i tombini? Il 115 dice che viene solo in situazioni di emergenza ma l’acqua ha superato i marciapiedi e sale sempre di più. Questa la situazione a Partanna. Non so a Mondello. Se qualcuno sa come si può intervenire”. Ci sono voci terrorizzate nella notte di Palermo. Come sempre, quando piove.

Aggiornamenti

Una frana, provocata dal maltempo, a Mondello ha minacciato alcune abitazioni in via Tolomea e in via Grotte Partanna. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro. Paura per i residenti alle prese con i detriti e il fango. Sul posto anche il consigliere comunale Ottavio Zacco: “Ho chiesto alla Protezione civile di portare le pompe idrovore, la situazione è drammatica. E’ caduto un masso e ci sono strati di fango”.

Non ci sono feriti, per fortuna. La Protezione Civile e i vigli del fuoco sono sul posto e stanno transennando la zona. Altri soccorritori sono a Partanna Mondello con le idrovore.

IL VIDEO DALLA PAGINA FACEBOOK DELL'ASSOCIAZIONE METEO PALERMO, GUARDA

La pioggia è cessata da un po’. Si fa la conta dei danni. A Mondello si scruta il cielo per vedere che tempo farà domani. I vigili del fuoco e la Protezione civile sono al lavoro.

VIDEO



