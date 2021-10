Autobus in difficoltà, il fiume trascina tavoli e sedie. Allerta rossa

CATANIA – Nuova tempesta sulla città, ancora un fiume in via etnea. Autobus in difficoltà. SEGUI LA DIRETTA CON GLI AGGIORNAMENTI



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI