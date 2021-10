Sparatoria e grida alla Comunione, carabiniere ferito: sei misure VIDEO

ACIREALE – Sparatoria alla prima comunione, grida e panico in chiesa. La Procura guidata da Carmelo Zuccaro ha eseguito sei misure per rissa aggravata in concorso.

I fatti

Il 5 settembre scatta la rissa tra famigliari ed ex coniugi per l’occupazione di posti a sedere nella chiesa di Santa Maria degli Ammalati di Acireale. “Lo scontro – scrivono i militari dell’Arma – svoltosi dapprima con minacce e pugni all’interno della Chiesa nonostante la presenza di numerosi bambini e anche all’esterno, aveva avuto un tragico epilogo”. Il nonno paternò fu arrestato per tentato omicidio, per aver sparato contro il Vice Brigadiere Sebastiano Giovanni Grasso, intervenuto a supporto di altri militari per sedare la rissa libero dal servizio (anche uno dei suoi figli stava partecipando alla cerimonia) riportando nella circostanza gravissime lesioni.