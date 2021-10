Alluvione, in kayak per le strade di Sigonella

CATANIA – Persone che si muovono in kayak tra una struttura e l’altra della base: è la scena ritratta in un video girato a Sigonella, dove il forte maltempo degli ultimi giorni ha causato diversi problemi. La base in questo momento è aperta solo al personale essenziale, ed è in corso la sistemazione delle persone evacuate a causa dell’allagamento di alcuni appartamenti.

Il comunicato

“A causa delle recenti intemperie – si legge in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa della Naval air station – la base NAS Sigonella rimane operativa solamente per il personale essenziale. La scuola della base (DoDEA ) e le le attività ricreative per bambini e giovani (MWR ) sono sospese per motivi di sicurezza a causa delle condizioni pericolose delle strade. La NAS II (zona operativa della base) ha subito un’interruzione di energia elettrica che è stata parzialmente ripristinata, anche se diverse unità abitative ed altri edifici della base sono stati colpiti dall’inondazione. La sicurezza è la nostra priorità. Stiamo provvedendo a trovare alloggio a tutti i residenti sfollati ed il nostro Reparto Genio (Public Works) sta lavorando attivamente per rilevare e risolvere tutti i problemi causati dall’inondazione”.