Catania, nuova allerta: scuole, ordinanza di Pogliese VIDEO

CATANIA – Emergenza alluvione, Il sindaco Salvo Pogliese vara misure straordinarie, chiusura delle scuole fino a venerdì ma anche di alcune attività imprenditoriali. SEGUI LA DIRETTA DI LIVESICILIA

Evento mai visto prima

L’allerta meteo spaventa. Il primo cittadino sottolinea l’eccezionalità dell’evento. “In 49 anni non ho mai vissuto un fenomeno così – dice. Mai viste le immagini registrate ieri. Siamo in emergenza – continua Pogliese.

Le immagini della pescheria sono emblematiche: un lago ha smmerso lil mercato fino in piazza duomo.

