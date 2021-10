Ciclone: la Sicilia conta i danni, ma l’allerta resta alta – VIDEO

In Sicilia è il giorno dopo l’apocalisse di pioggia e fango. Il giorno dopo la paura del ciclone che ha spezzato tre vite nel Catanese e provocato danni da un capo all’altro della zona orientale, colpendo anche il Siracusano e il Ragusano che si sono ritrovati a tu per tu con la devastazione. Il sole stamattina è apparso tra le nuvole su Catania, le condizioni meteo migliorano lievemente su tutta l’Isola, ma il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, è ancora cauto: “Non possiamo sapere se è davvero finita”, ha sottolineato stamattina, ribadendo che i danni sono ingenti e che tutti gli uomini e i mezzi sono ancora al lavoro per ripristinare i luoghi e mettere in sicurzza zone spazzate via dalla furia dell’acqua. D’altronde, l’allerta meteo è tuttora rossa nella Sicilia orientale ed è stata una notte di pioggia quella appena trascorsa. A Siracusa sì è continuato a lavorare con le idrovore. Nelle ultime ore i carabinieri hanno effettuato un giro di ricognizione in elicottero per accertare i danni sul Catanese.

Catania riapre

A Catania ha soffiato il vento, ma le precipitazioni hanno avuto carattere stagionale e non hanno creato allarmi. Per questo la città etnea, con ordinanza del sindaco Salvo Pogliese, ha riaperto i negozi con ‘la revoca dell’ordinanza emanata ieri d’intesa con il comitato prefettizio”. Riaperto anche cimitero, “considerato anche l’approssimarsi delle giornate dedicate ai Defunti, rimanendo stabilita la chiusura dei cimiteri al tramonto”, ha sottolineato il primo cittadino. Ma non ripartono soltanto le attività commerciali.

I treni ripartono, strade riaperte pure a Siracusa

Sono state riattivate molte linee ferroviarie nelle scorse ore sospese per i danni del maltempo e per evitare troppi spostamenti: un vero e proprio ‘lockdown meteorologico’ che ha tenuto in casa migliaia di cittadini tra le province più colpite, dove oggi si tira un sospito di sollievo: la pioggia è caduta anche nel Messinese, sia sulla costa che sulla parte interna della provincia, ma potrebbero essere gli ultimi effetti causati da un ‘colpo di coda’ del ‘Medicane’, l’uragano mediterraneo, che ha colpito anche la zona sud della Calabria. L”occhio’ di Apollo, infatti, secondo simulazioni su dati rilevati da radar e satelliti, sembra proseguire il suo cammino spostandosi verso sud-est in mare aperto. Intanto riaprono le statali del Catanese e del Siracusano, off limits nelle scorse ore per via di allagamenti, frane e smottamenti: le prefetture hanno comunicato la riapertura della 194, della la statale 114, della provinciale 104 nella zona balneare tra Ognina e Fontane Bianche; e le provinciali 67 e 16 a Lentini. Rimangono ancora chiuse al traffico per allagamenti la provinciale 3, la provinciale 5 e la provinciale 13. La linea ferroviaria Siracusa-Catania è stata riaperta a partire dalle 9, con cinque corse e l’aggiunta di un servizio sostitutivo con pullman. Chiusa invece la linea ferroviaria Siracusa-Modica anche in questo caso sono stati attivati i bus regionali. LEGGI ANCHE: Inferno d’acqua a Siracusa

“Agricoltura distrutta”

La conta dei danni è però tuttora in corso e fa paura. Gli interventi di protezione civile in Sicilia proseguono per fare fronte alle emergenze e alle criticità. “Ci sono stade da pulire, c’è anche da rimuovere e ci sono strutture da mettere in sicurezza e sopralluoghi da fare – ha spiegato Cocina -. Gli interventi maggiori sono a Siracusa e nella sua provincia, soprattutto ad Augusta, nella giornata di ieri rimasta isolata. Un primo bilancio di Coldiretti sul fronte dell’agricoltura è inoltre drammatico: “Intere piantagioni di agrumi sono state spazzate via – scrive l’associazione – coltivazioni di ortaggi sono state sommerse dall’acqua, cosi come gli impianti di irrigazione. Ma è anche impossibile entrare nei campi trasformati in laghi per la semina mentre con squadre di operai stanno cercando di liberare le strade rurali dai detriti e si spostano i sacchi di cenere dell’Etna posti a protezione delle case”. Mentre si contano i danni, dunque, si prova a ripartire. Ma le previsioni meteo non sono incoraggianti: una perturbazione è infatti in arrivo su tutta Italia, è stata soprannomminata ‘tempesta di Halloween’ e, secondo gli esperti, giungerà anche in Sicilia. “E’ ancora presto per dire che è tutto concluso – ha ribadito Cocina – anche perché è imprevedibile: ieri le previsioni davano in allontanamento il ciclone, poi è ritornato sull’isola”.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI