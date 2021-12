Palermo, caos e code all’hub: lunghe attese per il tampone

PALERMO – Per il secondo giorno di fila l’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo viene preso d’assalto. In molti questa mattina, così come fatto ieri, si sono recati all’hub per sottoporsi ad un tampone.

Tanti hanno paura di essere stati contagiati in questi giorni di festa che, inevitabilmente, hanno causato qualche assembramento, altri perché sono stati a contatti con un positivo e hanno il dubbio di risultare, anche loro, positivi al Covid.

Nella giornata di ieri la situazione legata al traffico è risultata migliore e più gestibile rispetto ad oggi. I vigili urbani presenti sul posto hanno provato a gestire la viabilità, ma la massiccia presenza di mezzi, anche mezzi pesanti, ha causato inevitabili disagi a tutta la viabilità della zona.

Le lunghe code, sempre per il tampone, si registrano anche nelle farmacie del capoluogo che nella giornata di ieri era in testa in tutta la Regione per il numero di nuovi positivi, dove se ne sono registrati ben 341.

