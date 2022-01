Catania, incendio di rifiuti nella zona di Corso Sicilia FOTO

CATANIA – In poco tempo l’odore acre del fuoco si è sparso nella zona di Corso Sicilia, questa sera, a Catania. Diversi rifiuti, tra cui frigoriferi, lamiere e pensili da cucini, accumulati vicino le baracche costruite in un terreno accanto alla sede della Banca d’Italia in piazza della Repubblica, sono stati bruciati.

Per domare l’incendio è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco dalla sede centrale con un’autobotte di rincalzo. Fortunatamente il rogo non ha causato feriti. E non ci sono state nemmeno persone intossicate dal fumo. Le cause sono ancora in corso di accertamento.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI