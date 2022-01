Costa: “In Sicilia raggiunto il picco della quarta ondata”

PALERMO – “In Sicilia siamo già nel picco di questa ondata, lo capiamo da alcuni parametri in diminuzione, come i contagi, i tamponi. Gli ospedali sono in una fase di stallo, speriamo che nel giro di una decina di giorni la situazione migliori”. Così il commissario per l’emergenza Covid a Palermo, Renato Costa, a margine della presentazione del documentario ‘Ovunque tu sia’.

Il documentario è stato realizzato dalla Regione Siciliana per raccontare l’impegno della struttura commissariale nella vaccinazione soprattutto quella di prossimità.



