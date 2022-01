Palermo, le ringhiere del Ponte Corleone tenute da corda e fil di ferro

PALERMO – “Sul ponte Corleone alcuni pezzi di ringhiera, che sono danneggiati e rischiano di cadere, sono stati assicurati, da qualche anima pia, con corda e fil di ferro. Me ne sono accorto durante una mia visita di controllo al ponte“. A dichiararlo è Igor Gelarda, consigliere comunale della Lega a Palermo.

“Questo particolare non pregiudica la staticità complessiva del ponte, ma fa comprendere come la manutenzione di questa importantissima infrastruttura non sia mai stata effettuata neanche per queste cose apparentemente minori”.

“Sembra la scena del set di un film – ha concluso il consigliere – ma purtroppo non è così per il ponte più discusso e più traballante, insieme col ponte Oreto, di tutta Palermo”.









