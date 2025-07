A Palermo nasce un hub per IA e data economy

Collaborazione tra MedITech e il distretto produttivo Meccatronica Sicilia

PALERMO – Un hub per l’intelligenza artificiale e la data economy a Palermo frutto della collaborazione tra il centro di competenza MedITech e il distretto produttivo Meccatronica della Sicilia, che nell’isola aggrega oltre 140 imprese.

La collaborazione strategica, siglata stamani, si propone di rafforzare l’ecosistema dell’innovazione industriale nel Mezzogiorno e si tradurrà in un investimento complessivo pari a 3 milioni di euro, di cui 1,5 milioni finanziati da MedItech in asset tecnologici per l’analisi e la valorizzazione dei dati e lo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale a supporto della produzione industriale e del monitoraggio del territorio, oltre che in servizi agevolati in sostegno all’innovazione per le piccole e medie imprese.

L’investimento di MedItech si aggiunge al finanziamento, anche questo pari a 1,5 milioni di euro, concesso dall’assessorato alle Attività produttive della Regione siciliana a Meccatronica cluster Sicilia. L’intesa mira a sviluppare sinergie su temi chiave quali digitalizzazione, ricerca, trasferimento tecnologico e formazione avanzata, in linea con le direttrici del Pnrr e dell’Industria 5.0. Diverse le aree prioritarie di collaborazione: dalla co-progettazione e realizzazione di progetti di ricerca e innovazione con elevato impatto interdisciplinare all’attuazione di percorsi formativi congiunti per imprese e pubblica amministrazione. E ancora: valorizzazione dei risultati della ricerca in ambiti quali telecomunicazioni sicure (Qkd), droni per il monitoraggio del territorio e digitalizzazione urbana.

“L’unione delle competenze di MedITech e del Distretto Meccatronica sarà leva fondamentale per accelerare l’innovazione nel Sud e creare valore per imprese, territori e comunità”, dice Angelo Giuliana, direttore generale di MedITech. Antonello Mineo, presidente del distretto Meccatronica, aggiunge: “Grazie al supporto della Regione siciliana, che ha finanziato con 1,5 milioni di euro il progetto Cluster Sicilia di Meccatronica, si sta consentendo l’acquisto di attrezzature e infrastrutture attraverso le quali il distretto diventa un centro di eccellenza e di alta specializzazione tecnologica nell’isola. Il centro di competenza Meditech, centro di eccellenza per la IA e i computer quantici, grazie alle sue competenze e alle sua esperienza consentirà a Meccatronica e a tutte le imprese coinvolte una ulteriore accelerazione nel percorso di crescita tecnologica avviato”.

“Oggi più che mai, l’innovazione rappresenta il motore fondamentale per la crescita e l’efficienza delle imprese pubbliche. In un contesto in continua evoluzione, le aziende a partecipazione pubblica hanno il dovere, oltre che l’opportunità, di guidare il cambiamento, adottando soluzioni digitali, promuovendo la sostenibilità e mettendo il cittadino al centro dei servizi”.

Lo ha detto Giovanna Gaballo, presidente di Sispi Spa, la società che gestisce il sistema informatico e telematico del comune di Palermo, partecipando alla presentazione del nuovo hub per l’intelligenza artificiale e la data economy frutto dlela collaborazione tra Meccatronica Sicilia e il competence center Meditech.

“In Sispi crediamo che innovare significhi non solo adottare nuove tecnologie, ma anche ripensare i processi, valorizzare le competenze interne e creare sinergie tra pubblico e privato – ha aggiunto – La trasformazione digitale della pubblica amministrazione passa anche da qui: da imprese pubbliche capaci di essere agili, trasparenti ed efficienti. Il nostro impegno quotidiano è orientato a costruire un modello di impresa pubblica moderna, capace di anticipare i bisogni e di offrire soluzioni concrete per migliorare la vita delle persone. L’innovazione non è un obiettivo lontano, è una responsabilità presente”.

La presidente di Irfis FinSicilia, Iolanda Riolo, ha sottolineato che “con il fondo Sicilia confermiamo l’impegno concreto della Regione verso lo sviluppo dell’imprenditoria locale, mettendo a disposizione uno strumento solido, accessibile e mirato a sostenere gli investimenti produttivi”.

“Possono accedere agli strumenti del fondo le imprese operanti in Sicilia con programmi di investimento avviati da meno di sei mesi, con condizioni estremamente favorevoli: tassi calmierati, contributi a fondo perduto fino al 30% per progetti in digitalizzazione, efficienza energetica e innovazione – ha proseguito – Il nostro obiettivo è favorire l’ammodernamento, la crescita dimensionale e la competitività del tessuto produttivo siciliano, valorizzando anche i percorsi di aggregazione tra imprese, che oggi più che mai rappresentano una leva strategica per affrontare i mercati con maggiore forza”.